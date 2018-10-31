Abdullah Avcı'nın Emre Belözoğlu'yla beraber Fenerbahçe'nin başına geçeceği iddia edildi

COCU’DAN sonra Fenerbahçe’nin Hoca adayları arasında ismi geçen Abdullah Avcı, kendisine bir teklif yapılmasını bekliyor. Sarı-Lacivertli ekibin böyle bir öneride bulunması ve Başakşehir yönetiminin ikna edilmesi halinde Avcı’nın, Kadıköy’e gitmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Evi de Kadıköy’de olan Avcı’nın bu şekilde büyük bir takımı çalıştırma hayaline ulaşmak istediği de konuşuluyor. Avcı’nın böyle bir ihtimalde ‘Ağabey Futbolcu’ olarak Emre Belözoğlu’nu da yanına alarak gitme planı yaptığı da iddialar arasında. Avcı, göreve gelmesi halinde Fenerbahçe camiasının önde gelen ve dil bilen eski futbolcularından en az 2 kişiyi de yardımcı olarak yanına alacak.

RUMENLERE GÖRE LUCE

G.SARAY ve Beşiktaş’ı şampiyon yapan Lucescu’nun şimdi de Fenerbahçe’nin başına geçeceği iddiası Romanya basınında güçlü şekilde gündeme geliyor. Ancak Milli Takım’la mukavelesi devam eden Luscecu’nun olması zor. Başkan Ali Koç’un geleceği planlamak için Lucescu’nun yaşlı olduğu şeklinde görüş belirttiği iddia ediliyor.

(Akşam)