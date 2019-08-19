AKŞAM

Futbolda matematiksel veriler değerlidir ancak futbol matematik değildir. Ünlü İngiliz futbol adamı Alex Ferguson’un bu konudaki tarihi sözlerinin ne kadar doğru olduğu Sivasspor-Beşiktaş maçında bir kez daha ortaya çıktı. Rakamsal verilerde pozitif bir görüntü sergileyen ve Sivas’ı adeta ezen Beşiktaş, futbolun ana unsuru olan pozisyon üretiminde ve gol bulmada sınıfta kaldı. Şenol Güneş’ten sonra göreve gelen Abdullah Avcı’nın ‘Pas oyunu’ sisteminin Sivas’taki getirisi ise bunun ciddi şekilde sorgulanması gerektiğini gözler önüne serdi. Biz de Beşiktaş’a tarihinin en ağır yenilgilerinden birini getiren ‘Abdullah Avcı sisteminin’ Rıza Çalımbay karşısındaki etkisini, rakamsal olarak gündeme taşıdık.

RIZA ÇALIMBAY SONUÇ ODAKLI

Demir Grup Sivasspor deplasmanında Beşiktaş 603 pas yaparken, bunda yüzde 85.6’lık isabet sağladı. Sivasspor’un ise 356 pasta isabet oranı yüzde 73’te kaldı. Beşiktaş’ın yüzde 85.6’lık pas isabetinin rakip sahada yüzde 73.2’ye düşmesi, Abdullah Avcı’nın öğrencilerinin daha çok kendi sahasında yan pas yaptığı gerçeğine işaret ediyor. Bu pas yüzdesinin fazlalığına rağmen Beşiktaş ceza sahasına sadece 10 orta yaparken, Rıza Çalımbay’ın takımı Sivasspor’un 15 ortayla sonuca odaklı, etkili bir futbol ortaya koyduğunu gözler önüne seriyor. Bu ortalarda yüzde 40 isabet sağlayan Beşiktaş’ın gol bulamamasına karşın, Sivas’ın yüzde 26.7’lik ortalamayla 3 gol atması, Kartal’ın forvetteki sıkıntısının da bir işareti.

DEFANSTA AL GÜLÜM VER GÜLÜM

Beşiktaş’ın pas istatistiklerinde dikkat çeken bir başka detay da savunma oyuncularının hem pas sayısında hem de yüzdesindeki üstünlüğü. Bu 603 pastan 106’sını yapan Victor Ruiz, 89.6 pas isabetiyle takımın yıldızı. İkinci sırada ise diğer stoper Domagoj Vida geliyor. O da 88 pasta, yüzde 89.8 isabet sağlamış. Sağ bek Gökhan Gönül ile sol bek Caner Erkin de 57’şer pasla onları takip ediyor. Gönül 87.7, Caner Erkin ise yüzde 84.2’lik isabete sahip. Beşiktaş’ın sadece 52, Sivasspor’un ise 75 uzun pas yapması da dikkat çeken bir başka sayısal veri.