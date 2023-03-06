Abdullah Avcı'nın tahtı resmen yıkıldı! Saltanatı sona erdi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı için gerilimli saatler başladı. Süper Lig'in son şampiyonu olan bordo-mavililerde teknik direktör Abdullah Avcı'nın adeta tahtı yıkıldı ve geleceği tartışma konusu oldu.

ABDULLAH AVCI'NIN TAHTI YIKILDI

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon zafere ulaşarak yıllar sonra kupayı kaldıran Trabzonspor'da bu sezon her şey alt üst oldu. Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki Karadeniz ekibinin 36 maçlık iç saha yenilmezliği de Ümraniyespor maçıyla sona erdi.

TARAFTARDAN İSTİFA ÇAĞRISI

Ligin 24. haftasında evinde Ümraniyespor'a 2-1 yenilen Trabzonspor'da bardak taştı. Bordo-mavili taraftarlar karşılaşma sonrasında teknik direktör Abdullah Avcı'yı istifaya davet etti. Maç sonu açıklamada istifa çağrılarına değinen Avcı ise, "Geçen sezon nasıl 'Abdullah Avcı buraya' diye bağırdıysalar, şimdi de protesto yapmaya hakları var." dedi.

BAŞKAN İSTİFA ETTİ

Geçtiğimiz günlerde Trabzonspor'da başkan Ahmet Ağaoğlu istifa ettiğini açıkladı. Bordo-mavililerde seçilecek başkanın ise teknik direktör Abdullah Avcı ile yola devam edip etmeyeceği ise merak konusu.

FUTBOLCULARIN MAAŞ SORUNU

Öte yandan Trabzonspor'da ekonomik sıkıntılar da sürüyor. Bruno Peres ve Gbamin'den sonra Jens Stryger Larsen de alacakları nedeniyle Trabzonspor'a ihtar çektiği iddia edildi.

KADERİ YENİ BAŞKANA BAĞLI

Bu sezon beklentilerin uzağında kalan Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın geleceği ise yeni başkanın kararına bağlı.