Abdullah Avcı'ya İspanya'dan talip var
Son 3 sezonda şampiyonluk yarışı veren Medipol Başakşehir'in başarısında büyük payı olan teknik direktör Abdullah Avcı'ya İspanyolların ilgisi devam ediyor.
Tecrübeli çalıştırıcıyı gündeme alan Sevilla kulübünden yetkililerin önceki gün Fenerbahçe ile oynanan karşılaşmayı tribünden takip ederek notlar aldıkları iddia edildi. 55 yaşındaki çalıştırıcının Başakşehir ile 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
2014 yazından bu yana Medipol Başakşehir'in teknik direktörlük koltuğunda oturan Abdullah Avcı, bu süreçte takımının başında 216 mücadeye çıktı ve 1.88 puan ortalaması yakaladı.
Sabah
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