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BEŞİKTAŞ taraftarları, Wolverhampton karşılaşmasında uzatma bölümünde gelen mağlubiyet golünün ardından, tepkilerini Teknik Direktör Abdullah Avcı’ya yönelttiler. Karşılaşmanın son bölümünde bir türlü gelmeyen Kartal golü ile yavaş yavaş huzursuzlanan taraftarlar, 90+3. dakikada gelen golün ardından tepkilerin dozunu arttırırken, son düdüğün ardından teknik direktör Abdullah Avcı’ya odaklandılar.

Siyah-beyazlı taraftarlar, Avcı’yı uzun süre istifaya davet ederken, deneyimli hoca maçın hakem heyetine itirazlarda bulundu. Bu arada Avcı, karşılaşma içerisinde de sık sık hakeme itirazlarda bulunurken, sarı kart ile cezalandırıldı. Taraftarlar, Trabzonspor maçının ardından Başkan Fikret Orman’a da tepki gösterirken, Orman görevi bırakma kararı almıştı.