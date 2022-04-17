Abdullah Avcı'yı yıkan haber! Süper Lig'de sürpriz gelişme

Süper Lig'de açık ara şampiyonluğa yürüyen Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı, bordo-mavililerle sergilediği başarılı performansla büyük beğeni topladı. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor, ligin 33. haftası itibariyle en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 11 puan önünde lider durumda.

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NURİ ŞAHİN, ABDULLAH AVCI'YI SOLLADI

Abdullah Avcı, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile birlikte bu sezon 5 maç üst üste kazanan teknik direktör konumundaydı. Ancak Antalyaspor'un teknik direktörü Nuri Şahin, 6 maç üst üste galibiyet alarak iki ismi de geride bıraktı. Antalyaspor, Nuri Şahin ile birlikte son haftalarda yakaladığı galibiyet serisiyle çıkışını sürdürüyor.

ABDULLAH AVCI'NIN BU SEZONKİ PERFORMANSI

Abdullah Avcı, bu sezon bordo-mavili takımın başında 39 resmi maça çıktı. 58 yaşındaki teknik adam bu karşılaşmalarda 25 galibiyet, 10 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile maç başına ortalama 2.18 puan almayı başardı.