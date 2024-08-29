İSTANBUL 29°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Ağustos 2024 Perşembe / 24 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,0843
  • EURO
    37,8349
  • ALTIN
    2763.45
  • BIST100
    9741.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Paris'te çeyrek finalde!
Spor

Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Paris'te çeyrek finalde!

Paris 2024 Paralimpik Oyunları masa tenisinde çiftler kategorisinde Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, MD8 sınıfında Arjantinli rakiplerini 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

AA29 Ağustos 2024 Perşembe 13:34 - Güncelleme:
Abdullah Öztürk ve Nesim Turan, Paris'te çeyrek finalde!
ABONE OL

Paris 2024 Paralimpik Oyunları masa tenisinde çiftler kategorisinde milli sporcular Abdullah Öztürk-Nesim Turan, MD 8 sınıfında Arjantinli rakiplerini yenerek çeyrek finale çıktı.

South Paris Arena 4'te gerçekleşen para masa tenisi müsabakalarında 6 numaralı seribaşı Abdullah Öztürk-Nesim Turan, son 16 turunda 13 numaralı seribaşı Arjantinli çift Gabriel Copola-Elias Romero'yla karşılaştı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da takip ettiği karşılaşmayı 13-11, 11-6, 7-11 ve 11-5'lik setler sonucunda 3-1 kazanan milli sporcular, çeyrek finale yükseldi.

Milli sporcular, çeyrek finalde bu akşam TSİ 21.00'de 3 numaralı seribaşı Güney Kore'den Gil Jung Kim-Gun Young Kim ile karşılaşacak. Abdullah Öztürk ve Nesim Turan ikilisi, bu maçı galibiyetle tamamlamaları durumunda bronz madalyayı garantileyecek.

  • Paris 2024
  • Paralimpik Oyunları
  • Abdullah Öztürk
  • Nesim Turan

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.