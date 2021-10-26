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Spor

Abdullah Topaloğlu Okçuluk Federasyonu'nda yeniden başkan seçildi

Türkiye Okçuluk Federasyonu başkanlık seçimine tek aday olarak giren Abdullah Topaloğlu, yeniden başkan seçildi.

DHA26 Ekim 2021 Salı 14:24 - Güncelleme: 26 Ekim 2021 Salı 14:24
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Türkiye Okçuluk Federasyonu'nun 5'inci Olağan ve Mali Genel Kurulu, Ankara'da bir otelde gerçekleştirildi. Genel kurula, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) ve Dünya Okçuluk Federasyonu Başkanı Uğur Erdener ile Spor Hizmetleri Genel Müdürü Mehmet Baykan da katıldı. Divan başkanlığını Prof. Dr. Turhan Menteş'in yaptığı genel kurulda faaliyet ve denetim raporları da oy birliği ile ibra edildi. 201 kişinin oy kullandığı seçimde 181 oy alan Abdullah Topaloğlu, yeniden başkanlığa seçildi.

Abdullah Topaloğlu başkanlığındaki federasyonun yönetim kurulunda yer alan isimler şöyle:

"Cumhur Yavaş, Elif Çahlıyan, Elif Özdemir, Fatih Albayrak, M. Fatih Kalender, Fuat Yıldırım, Hüsnü Kocaoğlu, Metin Gazoz, Rüstem Dindarol, Zafer Türkoğlu."

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