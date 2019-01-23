14°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3201
  • 6,046
  • 219.845
  • 99.767
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak: Alan'da her şey yolunda, Pato'nun kulübüyle sorunu var, Tetteh burada

Abdurrahim Albayrak; Alan, Pato ve Tetteh transferiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Dubai'den dönen Abdurrahim Albayrak, havalimanında gazetecilerin transferle ilgili sorularını yanıtladı. Albayrak'ın açıklamaları şu şekilde:

“ALAN’DA HER ŞEY YOLUNDA”

“Dubai’de birçok futbolcuyla görüşme fırsatı yakaladık. Alan ile anlaştık, kulübüyle anlaştık. Bize çok iyi davrandılar. Birden transfer yattı diye haberler çıktı. Herhangi bir pazarlık söz konusu değil. Her şey yolunda gidiyor.

Alan, Galatasaray'a gelmek için elinden gelen her şeyi yapıyor.

“PATO’NUN KULÜBÜYLE SORUNLARI VAR, ZAMAN İSTEDİ”

Pato ile 1 saat görüştük, hem kulübüne hem de Pato'ya teşekkür ediyorum. Pato ile kulübü arasında bir sorun var, biraz zaman istedi.

Benim hastam var o yüzden Türkiye'ye döndüm. Galatasaray transfer yapacaktır. 10 futbolcu ile diyalog halindeyiz. Bu oyunculardan 2-3 tanesini birkaç gün içinde renklerimize bağlayacağız.”

Öte yandan bir muhabirin ‘Tetteh gündeminizde mi?’ sorusuna Abdurrahim Albayrak, “Tetteh burada” cevabını verdi.

5 metre karda vatan savunması... ''Vatan ve millet için seve seve can vermeye hazırım komutanım''

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Şeker kamışından motor yağı ürettiler

Zirve Yayınevi davasnda karar çıktı

Zirve Yayınevi davasnda karar çıktı

Dünyanın en büyük insan göçü başladı

Dünyanın en büyük insan göçü başladı

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

İran Basra Körfezi'nde yeni petrol rezervi buldu

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Sarıgül, CHP'den istifa etti

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Ülkü Ocakları'ndan Özdil'e tepki: Ücretsiz dağıtılacak

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Gerilim tırmandı: Güçlü bir şekilde karşılık vereceğiz

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi

Düşmana korku veren TSK'nın 'atış gücü' böyle görüntülendi
 

POPÜLER HABERLER

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

TEM kenarındaki yeşillik alanda intihar vakası

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Saksıda yetişebilecek 12 sebze

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

Dünyanın en zengin 10 ismi belli oldu

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA