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Abdurrahim Albayrak Belhanda'ya sahip çıktı

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı-kırmızılı taraftarların Younes Belhanda'ya gösterdiği tepki hakkında konuştu.

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Galatasaray'ın Real Madrid'e mağlup olduğu gecede TT Stadı'nı dolduran taraftarlar Younes Belhanda'ya performansı nedeniyle tepki gösterdi. Faslı oyuncu oyundan çıkarken sarı-kırmızılı taraftalara cevap verirken Abdurrahim Albayrak, yaşananlardan dolayı üzgün olduğunu söyledi.
 
"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
'Real Madrid maçına çok iyi hazırlanmıştık' diyen Albayrak, "Çok gol pozisyonlarına girdik. Maalesef değerlendiremedik. Son dakikada yakaladığımız pozisyonu gole çevirseydik en azından berabere biterdi. Oynadığımız takım Real Madrid, bunu unutmamak lazım. 1 milyar değeri olan bir takımla oynadık. Bizim de çok iyi futbolcularımız var. Yenmek için çıktık ama maalesef PSG’den sonra Real Madrid’e de yenildik. 1 puandayız. Daha her şey bitmedi. Çok üzgünüz. Taraftarlarımızın futbolcularımıza gösterdiği tepkiye çok fazla üzüldüm. Bu futbolcular iki sene üst üste şampiyon eden kardeşlerimiz. Bunlar bizim camımız, ciğerimiz. Taraftarlarımız rica ediyorum; bizim futbolcularımızın hepsi değerlidir. Aileleri bizim yanımızda oturuyor. Çok üzgün bir şekilde stattan çıktı. Taraftarlarımızın futbolcularımıza sahip çıkması lazım. Biz bir olursak Galatasaray’ın ulaşamayacağı hiçbir hedef yoktu. Bugüne kadar öyle olmuştur. Bundan sonra öyle olacaktır. Galatasaray taraftarından özellikle ricam; bugün rakibimiz Real Madrid’e 1-0 mağlup olduk diye futbolcularımıza bu tepkisi hiç olmadı. Çok üzüldüm onlara. Bir maçla kötü olmaz her şey. Bundan sonra çok daha iyi olacağız. Sakat futbolcularımız iyileşecek. Allah’ın izni ile en güzel günler yakında” şeklinde konuştu.
 
"FALCAO İLE İLGİLİ HİÇBİR PROBLEM OLAMAZ"
Abdurrahim Albayrak, Radamel Falcao’nun son durumu ile ilgili olarak, “Falcao ile ilgili hiçbir problem olamaz. Sakatlığı var. Kısa bir sürede bu sakatlığı atlatacak. Beşiktaş maçına yetişip, yetişmeyeceği hocamız karar verir. Ondan sonraki maçımızda sahada olacak. Hem hocamız hem biz Falcao’dan, bütün futbolcularımızdan çok memnunuz. Hiçbir sorun yoktur” diye konuştu.
 
"BELHANDA ÇOK DEĞERLİ FUTBOLCUMUZ"
Mücadelede sarı-kırmızılı taraftarların ıslıkladığı ve sonrasında direkt soyunma odasına giden Younes Belhanda ile konuştuğunu kaydeden Albayrak, "Soyunma odasına gittim, Belhanda’yı tekrar dışarı getirdim. Çok üzgündü. Belhanda çok değerli futbolcumuzdur. İki sene üst üste şampiyonluğumuzda herkes gibi Belhanda’nın da çok büyük katkısı vardır. Kendisi bir sakatlık geçirdi. Sakatlıktan yeni çıktı. Çenesi kırıldı, öyle oynuyor. Çok büyük fedakarlık da gösteriyor. Bizim için hepsi değerli. Taraftarlardan özellikle ricam; lütfen sakin olalım, dolduruşa gelmeyelim. Hepsi bizim için değerlidir" ifadelerini kullandı.

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