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Abdurrahim Albayrak, Beşiktaş derbisinde tribünde olacak

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, takımının Beşiktaş ile oynayacağı derbiyi tribünden takip edecek.

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Rahatsızlığından dolayı bir haftadır serum alan Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Beşiktaş ile oynayacağı derbi maçı Vodafone Park'ta takip edecek.
 
Soğuk algınlığı hastalığından dolayı bir haftadır serum alan ve bu şekilde Lokomotiv Moskova mücadelesinde takımı desteklemek için Rusya'nın başkenti Moskova'ya giden Albayrak, bugün sarı kırmızılı takımın taraftara ve basına açık olarak Türk Telekom Stadyumu'nda yaptığı antrenmanda statta yer alamadı. 
 
Bir haftalık tedavi sürecinin ardından kendisini daha iyi hissettiğini belirten Abdurrahim Albayrak, yarın Beşiktaş ile Galatasaray arasında Vodafone Park'ta oynanacak derbiyi tribünden takip edecek.

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