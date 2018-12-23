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Abdurrahim Albayrak: Ocak ayında yapacağımız transferlerle camianın keyif alacağı bir takım oluşturacağız

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor maçı sonrası konuştu.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Sivasspor'u 4-2 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

Abdurrahim Albayrak karşılaşma sonrası "İyi futbol oynadık, keyif verdik. İnşallah Ocak ayında yapacağımız transferlerle camianın keyif alacağı bir takım oluşturacağız. Çok yorulduk, şimdi 24 saat uyuyacağım. Yarın hiç kalkmayacağım. Psikoloji ve vücut olarak yorulmuştum. Herkesin yeni yılını kutlarım. Yeni yılda güzel bir futbol olmasını diliyorum, umarım kavgasız ve gürültüsüz olur." dedi.

Açıklamalarına devam eden Abdurrahim Albayrak "Galatasaray şampiyonluğun en büyük adayıdır. Belki daha önce taraftarları üzen açıklamalar yaptık. Bütün Galatasaray taraftarlarından özür dilerim. Heyecanıma versinler, puan kaybettik mi en çok üzülen benim. Yeni yılda, yeni transferlerle herkesin özlediği Galatasaray'ı göreceğiz. Bugün iyi oynadık, bunun devamı gelecek." diyerek sözlerini noktaladı.

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