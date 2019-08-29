Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun yeni fotoğrafı ortaya çıktı

Monaco'da bulunan TRT SPOR Muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü. Keşaplı, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a transferiyle ilgili son durumu sordu.

Ayrıca Sabah Spor'un servis ettiği görüntüde ise Radamel Falcao, Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut transfer görüşmesi yapıyor...