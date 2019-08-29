Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun yeni fotoğrafı ortaya çıktı
Monaco'da olan TRT SPOR muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın transfer gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü.
Monaco'da bulunan TRT SPOR Muhabiri Dündar Keşaplı, Galatasaray'ın gündeminde olan Radamel Falcao ile görüştü. Keşaplı, Kolombiyalı golcüye Galatasaray'a transferiyle ilgili son durumu sordu.
Ayrıca Sabah Spor'un servis ettiği görüntüde ise Radamel Falcao, Abdurrahim Albayrak ve Falcao'nun menajeri Ahmet Bulut transfer görüşmesi yapıyor...
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.