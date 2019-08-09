Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Falcao transferine nokta koymak için Monaco'ya gidiyor
Galatasaray'da Radamel Falcao rüyası gerçeğe dönüşüyor. Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı golcünün transferi için son görüşmeleri yapmak üzere Monaco'ya gidiyor.
HaberGlobal'in haberine göre Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, bugün saat 15.05 uçağıyla Monaco'ya gidiyor. Oyuncuyla her konuda anlaşan sarı kırmızılı ekibin Fransız temsilcisiyle de son görüşmeleri gerçekleştirip, Falcao'yu İstanbul'a getirmesi bekleniyor.
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