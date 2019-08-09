Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Falcao transferine nokta koymak için Monaco'ya gidiyor Galatasaray'da Radamel Falcao rüyası gerçeğe dönüşüyor. Abdurrahim Albayrak ve menajer Ahmet Bulut, Kolombiyalı golcünün transferi için son görüşmeleri yapmak üzere Monaco'ya gidiyor.