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Abdurrahim Albayrak'ın Falcao ile fotoğrafı ortaya çıktı

Abdurrahim Albayrak'ın Radamel Falcao ile fotoğraf çektirmesi sarı kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı.

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TM Dijital Haber Merkezi

Dün Ahmet Bulut ile Monaco’ya giden ve Falcao transferini sonlandırmaya çalışan Abdurrahim Albayrak’ın yıldız golcüyle beraber çektirdikleri fotoğrafın sosyal medyada yayılması Galatasaray taraftarlarını bir hayli heyecanlandırdı.

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Alınan bilgilere göre Monaco Sportif Direktörü Oleg Petrov’la görüşme halinde olan ve Falcao’yu bonservissiz bir şekilde kadrosuna katmaya çalışan Abdurrahim Albayrak’ın, Kolombiyalı yıldızın işini bitirdiği ifade edilirken, Petrov ile Albayrak’ın yarın son kez masaya oturacağı öğrenildi. FFP kriterlerinin yanında Diagne’yi elden çıkaramayan Galatasaray’ın Falcao için bonservis ücreti ödemesi imkansız görünürken, sarı kırmızılı yönetimin bu işi 48 saat içerisinde bitireceği belirtildi.

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