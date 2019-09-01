Abdurrahim Albayrak'tan Falcao paylaşımı Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Kolombiyalı golcü Radamel Falcao ve ailesi ile birlikte uçağa binmeden önce çektiği bir fotoğrafı paylaştı. Albayrak'ın bu paylaşımı binlerce beğeni aldı.