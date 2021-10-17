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Spor

Abdurrahim Albayrak'tan genel kurulda Ünal Aysal örneği

Galatasaray'ın eski asbaşkanı Abdurrahim Albayrak, 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda eski başkan Ünal Aysal'dan örnek verdi.

17 Ekim 2021 Pazar 13:38 - Güncelleme: 17 Ekim 2021 Pazar 13:38
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Galatasaray eski İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 2020 Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda açıklamalar yaptı.

Abdurrahim Albayrak ilk olarak, "Keşke Sedat Doğan kardeşim dünkü konuşmalarında da sakin konuşsaydı. Başkanı kanser olan camiayı yüksek sesle, Türkiye'nin gözü önünde yaptığı açıklamalar nedeniyle her yerden buraya geldiler bugün. Birbirimizi böyle kırmayalım. Hepimizin çoluk çocuğu var. Ses tonumuzu yükseltmeden, kimseyi incitmeden konuşalım lütfen. Ben hiç ayrımcılık yapmadım. Ben Galatasaraylıyım, bu salondaki herkes Galatasaraylıdır. Ben asla kimseyi kırmam." dedi.

Albayrak ayrıca, "Dün transferde örnek verdim. Ünal Aysal Başkanım da başkanlık makamını kullanarak bu transferleri yapacağım demişti. Ünal Aysal, "Başkan olarak Sneijder'i almak istiyorum, Drogba'yı almak istiyorum" dedi. Mustafa Cengiz de "30 milyon Galatasaraylı, Falcao'yu istiyor. Ben de taraftarları kırmayacağım, yönetim olarak almak istiyoruz" dedi. Hiçbir transferi tek başıma yapmadım, yapamam da. Başkanımız ve yönetimin bana vermiş olduğu yetkilerle hareket ettim. Bu transferler son mu buldu sanıyorsunuz? Türkiye'de bu transferler yine yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

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