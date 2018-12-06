Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Abdurrahim Albayrak'tan Melo sinyali

Galatasaray'ın eski oyuncusu Felipe Melo, yeniden sarı kırmızılıların gündemine geldi. Melo'nun sezonun geri kalan 6 aylık bölümünde oynama fikrine sıcak baktığı ifade edildi.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Galatasaray, Ocak ayında takımı güçlendirmeyi planlıyor. Sarı kırmızılılar mali yapısını zorlamadan takıma direkt katkı yapacak isimlerle görüşürken gündeme sürpriz bir isim geldi.

Brezilya Ligi'nde Palmeiras ile şampiyonluk yaşayan 35 yaşındaki Felipe Melo'yu bedelsiz olarak kadrosuna katma şansı olan sarı kırmızılıların tecrübeli oyuncuyla sezon sonuna kadar sözleşme yapmayı gündemine aldığı aktarıldı.

Melo kısa süreli imzaya hazır

2019 yılının Aralık ayında Palmeiras ile sözleşmesi sona erecek olan oyuncunun da Galatasaray'da kısa süreli de olsa oynama fikrine sıcak baktığı belirtildi. Tecrübeli futbolcunun konuyla ilgili olarak Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak'ı da bilgilendirdiği öne sürüldü.

Dikkat çeken Melo beğenisi

Galatasaray'ın futboldan sorumlu yöneticisi Abdürrahim Albayrak, Felipe Melo'nun tekrar sarı kırmızılıların gündemine geldiği bu günlerde sürpriz bir hamle yaptı. Albayrak, sosyal medya hesabından bir taraftarın 'Yuvana geri dön Melo' paylaşımını beğendi.

Felipe Melo, bu sezon Palmeiras formasıyla 37 resmi maçta forma giydi. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda 2 gol attı 1 de asist yaptı.

(Yeni Şafak)

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Şairlerinin kaleminden mısralar müzayedede

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor! İşte listedeki isimler

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

CANLI ANLATIM CANLI MAÇ SKORLARI SÜPER LİG FİKSTÜR PUAN DURUMU VE MAÇ SONUÇLARI

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA