Aboubakar cephesinden transfer itirafı! ''Türkiye'den teklif var''

Al-Nassr ile yollarını ayırmak üzere olan Vincent Aboubakar, Süper Lig takımlarının transfer gündeminden düşmüyor. Adı Beşiktaş ve Fenerbahçe'yle anılan Kamerunlu golcünün menajeri Pini Zahavi, Habertürk TV'ye açıklamalar yaptı.

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"TÜRKİYE'DEN TEKLİFLER VAR"

Ayhan Şensoy'un haberine göre "Al-Nassr ile henüz tam olarak ilişkimiz kesilmedi. Oyuncumuzun alacağı var. Aboubakar için İspanya, Türkiye ve Suudi Arabistan'dan teklifler var. Şartlara bakıp, değerlendireceğiz" dedi. Zahavi takım ismi açıklamadı.

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ŞENOL GÜNEŞ SICAK BAKIYOR

Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş, Weghorst'un ayrılması halinde Aboubakar'ın transferine sıcak bakıyor. Ancak başkan Ahmet Nur Çebi geçmişte yaşanan sorunlar nedeniyle Kamerunlu forvete mesafeli yaklaşıyor.

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12 MAÇTA 4 GOL, 2 ASİST

Al-Nassr ile bu sezon 12 maça çıkan Vincent Aboubakar 4 gol atarken, 2 de asist yapmıştı. Kamerun Milli Takımı'yla 2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Aboubakar, Sırbistan ve Brezilya maçlarından birer gol atmıştı.