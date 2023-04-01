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Spor

Aboubakar, Fenerbahçe derbilerini seviyor

Süper Lig'in 27. haftasında derbide Fenerbahçe'nin konuğu olacak olan Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar, sarı-lacivertlilere karşı 4 maçta 3 gol attı.

IHA1 Nisan 2023 Cumartesi 15:08 - Güncelleme:
Aboubakar, Fenerbahçe derbilerini seviyor
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Beşiktaş, Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar ile Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 karşılaşmada, 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Aboubakar, sarı-lacivertlilere karşı 3 de gol kaydetti.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş, yarın Kadıköy'de Fenerbahçe ile mücadele edecek. Siyah-beyazlılarda üçüncü dönemini yaşayan Kamerunlu futbolcu Vincent Aboubakar, bugüne kadar çıktığı 4 Fenerbahçe müsabakasında mağlubiyet yaşamadı. 31 yaşındaki futbolcu, söz konusu maçlarda 1 galibiyet, 3 beraberlik yaşadı. Aboubakar, Fenerbahçe'ye karşı oynadığı 4 maçta rakip fileleri de 3 kez havalandırdı.

Kamerunlu futbolcu, Beşiktaş ile, Süper Lig'de Başakşehir'den sonra en çok Fenerbahçe'ye karşı forma giydi. Aboubakar derbide Teknik Direktör Şenol Güneş'in en büyük kozlarından olacak.

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