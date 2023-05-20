Aboubakar, hedefini belirledi

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, beğeni toplamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı formayla son 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek taraftarını mest eden yıldız futbolcu, takım çalışmalarında da durmuyor.

Aboubakar, ligde Adana Demirspor'la oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde yapılan takım çalışmalarında adeta gol olup yağıyor. Önceki gün yapılan takım antrenmanındaki çift kale maçta tam 7 gol atan tecrübeli futbolcu, zorlu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'e güven verdi.

HEDEFİ 15 GOL

Adana Demirspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cenk Tosun ve Nathan Redmond'la beraber takımın hücum üçlüsünü oluşturacak olan Aboubakar, gollerine devam edip takımının yarıştaki ümitlerini son ihtimale kadar sürdürmeyi hedefliyor. Kalan haftalarda atacağı gollerle 15'i geçmeyi planlayan Aboubakar, Demirspor müsabakasıyla beraber şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.