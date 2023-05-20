İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Mayıs 2023 Cumartesi / 1 Zilkade 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    19,8188
  • EURO
    21,4506
  • ALTIN
    1260.46
  • BIST100
    4501.73
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

Spor

Aboubakar, hedefini belirledi

Beşiktaş'ın devre arasında Suudi Arabistan ekibi Al-Nassr'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü Vincent Aboubakar, sezon sonu için gol hedefini belirledi.

20 Mayıs 2023 Cumartesi 12:16 - Güncelleme:
Aboubakar, hedefini belirledi
ABONE OL

Beşiktaş'ın Kamerunlu yıldızı Vincent Aboubakar, beğeni toplamaya devam ediyor. Siyah-Beyazlı formayla son 9 maçta 10 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek taraftarını mest eden yıldız futbolcu, takım çalışmalarında da durmuyor.

Aboubakar, ligde Adana Demirspor'la oynanacak zorlu karşılaşma öncesinde yapılan takım çalışmalarında adeta gol olup yağıyor. Önceki gün yapılan takım antrenmanındaki çift kale maçta tam 7 gol atan tecrübeli futbolcu, zorlu karşılaşma öncesinde teknik direktör Şenol Güneş'e güven verdi.

HEDEFİ 15 GOL

Adana Demirspor'la deplasmanda oynanacak mücadelede Cenk Tosun ve Nathan Redmond'la beraber takımın hücum üçlüsünü oluşturacak olan Aboubakar, gollerine devam edip takımının yarıştaki ümitlerini son ihtimale kadar sürdürmeyi hedefliyor. Kalan haftalarda atacağı gollerle 15'i geçmeyi planlayan Aboubakar, Demirspor müsabakasıyla beraber şovuna kaldığı yerden devam etmek istiyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.