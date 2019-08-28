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Aboubakar ile sıcak temas

Porto’da forma şansı kalmayan Kamerunlu futbolcuyu Siyah-Beyazlı takım dışında St.Etienne de istiyor. Ancak Fransız basını Beşiktaş’ın daha avantajlı olduğunu yazdı.

  • Star Spor
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BURAK’IN yanına bir golcü daha arayan Beşiktaş’ın hedefindeki isim eski yıldızı Vincent Abubakar. Şu anda Porto takımının kadrosunda yer alan Kamerunlu oyuncu uzun süreli sakatlığının ardından gözden düştü. Takımda 6. golcü olarak görülen ve forma giyme şansı hemen hemen hiç kalmayan Aboubakar için devreye giren Kartal şansını zorluyor.

FRANSIZLAR ÜCRETİ FAZLA BULDU

Beşiktaş golcü için girişimlerde bulunurken, Fransız basınından flaş bir iddia geldi. Ülkenin aylık olarak yayım yapan futbol dergisi Le 10 Sport’un okuyucularıyla paylaştığı özel habere göre Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne 27 yaşındaki santrforla yakından ilgileniyor. Haberde sözleşmesi 2021’de bitecek golcünün transferindeki en ciddi engelin yüksek maaşı olduğu kaydedildi.

KARTAL’IN SORUNU BONSERVİS

Bu nedenle Beşiktaş’ın Aboubakar’ı alma konusunda, St. Etienne Kulübü’ne göre daha avantajlı olduğu belirtiliyor. Ancak, Kartal’ın da bu transferi gerçekleştirebilmesi için öncelikle Porto ile anlaşması gerekiyor. Portekiz kulübünün 5 milyon euro civarında bir ücret talep ettiği öğrenilirken, Kartal bu parayı ödemek yerine satın alma opsiyonlu kiralama formülünü devreye sokmaya çalıyor.

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