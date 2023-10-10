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Spor

Aboubakar işine bakıyor

Sezon başından beri yönetim taraftar ve teknik direktör üçgeninde sıkıntılı günler geçiren Beşiktaş, istediği ivmeyi yakalayamadı. Siyah beyazlı ekipte en çok yolunda giden şey ise yıldız forvetleri Vincent Aboubakar'ın performansı oldu.

10 Ekim 2023 Salı 09:52 - Güncelleme:
Aboubakar işine bakıyor
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Beşiktaş'ın yıldız santrforu Vincent Aboubakar, kaotik günler geçiren Beşiktaş'taki performansıyla Siyah-Beyazlı camiaya umut oluyor...

Son olarak önceki gün İstanbulspor ağlarını şık bir golle sarsan Aboubakar, son 5 maçta rakip fileleri 6 kez havalandırmayı başardı. Bu sezon 16 karşılaşmada 11 gol ve 3 asistle 14 kez skora dokunma başarısı gösteren 31 yaşındaki futbolcu, etkili performansıyla göz kamaştırıyor. Bu sezon toplamda 29 golü bulunan Beşiktaş'ın bulduğu bu sayıların neredeyse yarısına dokunmayı başaran Kamerunlu yıldız, şu anda takımın en büyük güvencesi durumunda bulunuyor.

LİGDEKİ EN İYİ BAŞLANGICI

Vincent Aboubakar, ligdeki çıkışıyla da göz kamaştırıyor... Siyah Beyazlı formayla ilk sezonunda 2016-17'de birer gol ve asist, 2020- 21'de 2 gol ve 1 asist yapan Aboubakar, bu sezon 4 gol ve bir asist yaparak 8 maç itibarıyla ligdeki en iyi başlangıcına imza attı.

GOLLERE KAMERUN İLE DEVAM...

Hücum hattında Kara Kartal'ın en büyük gücü olan Aboubakar, milli arada ülkesi Kamerun'a gitti. Yıldız isim, gollerine Kamerun formasıyla devam etmeyi planlıyor.

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