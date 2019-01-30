Aboubakar krizi çözüldü
BEŞİKTAŞ, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın 250 bin euro tutarındaki alacağını ödeyerek sorunu çözdü
- StarSpor
BEŞİKTAŞ, eski golcüsü Vincent Aboubakar’ın 250 bin euro tutarındaki alacağını ödeyerek sorunu çözdü. Aboubakar alacağı için önce Beşiktaş aleyhine icra takibi başlatmış ve konuyu FIFA’ya da taşımıştı. Ödemeyi yapan Kartal, bu dosyayı kapattı.
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