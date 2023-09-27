Beþiktaþ'ýn yýldýz golcüsü Vincent Aboubakar, siyah beyazlý formayla benzer dönemler geçiriyor. Taraftarýn sevgilisi olan Kamerunlu golcü, her zaman olduðu gibi sonradan açýlarak yine en kritik anlarda sahne almak istiyor.

BENZER BAÞLANGIÇ

Beþiktaþ'ta 3,5 sezon boyunca forma giyme fýrsatý bulan Aboubakar, Süper Lig'deki ilk 5 maçýnda gol yollarýnda istediði sonucu alamadý. Bu sezon Beþiktaþ'ýn yaptýðý 5 lig karþýlaþmasýnda 388 dakika süre alan 31 yaþýndaki futbolcu, fileleri sadece 1 kez havalandýrabildi. VavaCars Fatih Karagümrük, Pendikspor, EMS Yapý Sivasspor ve Trabzonspor maçlarýný boþ geçen Aboubakar, Mondihome Kayserispor karþýsýnda bir kez gol sevinci yaþayabildi. Aboubakar, geçen sezonun devre arasýnda tekrar transfer olduðu Beþiktaþ'ta benzer bir lig baþlangýcý yapmýþtý. Kamerunlu futbolcu, ligde çýktýðý ilk 4 maçta fileleri havalandýramazken, çýktýðý 5. maçta gol atma baþarýsý göstermiþti.

HEP AYNI SENARYO

Siyah beyazlý futbolcu, 2021-2022 sezonunda da görev aldýðý ilk 5 maçta yine rakip fileleri bir kez havalandýrabilmiþti. Söz konusu 5 maçta 374 dakika sahada kalan Aboubakar, Konyaspor ve Gençlerbirliði maçlarýný boþ geçtikten sonra Denizlispor karþýsýnda ilk lig golünü buldu. Vincent Aboubakar, sonraki Malatyaspor ve Gaziantep maçlarýný ise boþ geçti. Beþiktaþ formasýný ilk kez kiralýk olarak 2016-2017 sezonunda giyen Aboubakar, söz konusu dönemdeki ilk 5 lig maçýnda gol atma baþarýsý gösterememiþti.

22'DE 12 YAPTI

Vincent Aboubakar, lig maçlarýna kötü baþlasa da sonraki haftalarda daha etkili bir oyun sergilemeyi baþardý. 2016-2017 sezonunda ilk 5 maçý boþ geçen Aboubakar, sonraki 22 karþýlaþmada fileleri 12 kez havalandýrdý. 2020-2021'de ilk beþ maçýn ardýndan üst üste 5 karþýlaþmada gol kaydeden Kamerunlu futbolcu, sezonu 15 golle tamamladý. Aboubakar, geçen sezonki ilk beþ maçýn ardýndan sonraki 5 karþýlaþmada gol sevinci yaþadý. Aboubakar, böylece sezon sonunda 13 gole ulaþtý. Bu akþam Kara Kartal'ýn en önemli hücum silahý olacak olan Aboubakar, gollerine devam etmeye çalýþacak.