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Spor

Aboubakar olmazsa Jorge Jesus'un B planı hazır!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Kamerunlu golcü oyuncu Vincent Aboubakar için girişimlerini hızlandırdığı iddia edildi. Fakat bu ismin transferinin gerçekleşmemesi durumunda Fenerbahçe'nin B planı hazır. İşte detaylar...

Fanatik9 Aralık 2022 Cuma 10:08 - Güncelleme:
Aboubakar olmazsa Jorge Jesus'un B planı hazır!
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Fenerbahçe , hücum hattına takviye yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Vincent Aboubakar için girişimlerde bulunan Sarı-Lacivertlilerin listesine iki yeni isim daha eklendi.

Vincent Aboubakar için bastıran Sarı-Lacivertliler, alternatif isimler için de hazırlıklarını yapıyor. Daha önce de gündeme gelen iki futbolcunun durumlarının yakından takip edildiği öğrenildi.

Ara transfer döneminde hücum hattını güçlendirmeye odaklanan Fenerbahçe'nin 1 numaralı hedefi Vincent Aboubakar. Sarı-Lacivertliler, Kamerunlu yıldızı kadrosuna katmak için tüm şartları zorluyor. Yönetim, bu transferde olumsuz bir gelişme yaşanma ihtimalini düşünerek alternatif isimleri de belirledi.

PETER OLAYİNKA

Daha önce de gündeme gelen Peter Olayinka'nın Slavia Prag ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. 27 yaşındaki oyuncu, yeni kontrat imzalamaya sıcak bakmıyor. Bu nedenle Çekya temsilcisi, Nijeryalı yıldızıyla ocak ayında yollarını ayırabilir. Olayinka, forvet ve kanatlarda oynayabilmesi, Jesus'un olmazsa olmazı hücum pres konusundaki başarısıyla ön plana çıkıyor.

ANTOİNE SEMENYO

Sarı-Lacivertliler'in gündemindeki bir diğer isim ise İngiltere Championship'te Bristol City formasını giyen Antoine Semenyo.

Fenerbahçe, 2020-21 sezonunun devre arasında yine bu ligde forma giyen Bright Osayi-Samuel'i, sözleşmesi biteceği için sadece 500 bin Euro ödeyerek kadrosuna katmıştı. Yönetim aynı operasyonu Semenyo için de yapmayı planlıyor. 22 yaşındaki oyuncu İngiltere doğumlu olmasına rağmen Gana Milli Takımı'nı seçmiş ve Dünya Kupası'nda da 2 maçta görev yapmıştı.

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