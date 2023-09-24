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Spor

Aboubakar, Süper Lig'deki gol orucunu açmak istiyor

Beşiktaş Süper Lig'de bugün Kayserispor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele öncesinde Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Aboubakar'ın şaşırtan istatistiği dikkat çekiyor.

Fanatik24 Eylül 2023 Pazar 12:57 - Güncelleme:
Aboubakar, Süper Lig'deki gol orucunu açmak istiyor
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Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gündüz maçında dolu tribünlere oynaması beklenen karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp taraftarını memnun etmek istiyor.

HENÜZ GOLÜ YOK

Teknik ekip, bu konuda takımın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a güveniyor. Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu yıldız, ligde ise henüz skor üretemedi. Başarılı oyuncunun, ligdeki 4 karşılaşmalık suskunluğunu bu akşam Kayserispor'la oynanacak müsabakada bozması bekleniyor.

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