Aboubakar, Süper Lig'deki gol orucunu açmak istiyor

Ligde oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, 7 puan ve averajla 10. sırada yer alıyor. Beşiktaş, gündüz maçında dolu tribünlere oynaması beklenen karşılaşmadan 3 puanla ayrılıp taraftarını memnun etmek istiyor.

HENÜZ GOLÜ YOK

Teknik ekip, bu konuda takımın yıldız golcüsü Vincent Aboubakar'a güveniyor. Avrupa arenasında bu sezon çıktığı 7 maçta 5 gol ve 2 asistlik performans ortaya koyan Kamerunlu yıldız, ligde ise henüz skor üretemedi. Başarılı oyuncunun, ligdeki 4 karşılaşmalık suskunluğunu bu akşam Kayserispor'la oynanacak müsabakada bozması bekleniyor.