Aboubakar'dan Beşiktaş'a dönüş sinyali

Gelecek sezon süre alacağı bir kulübe gitmek istene Kamerunlu oyuncu, eski takımına dönmeye can atarken, ayrılma isteğini Porto yönetimine iletti. Beşiktaş yönetimi, Aboubakar konusunda henüz net bir karar vermiş değil. Bu konu ile ilgili son sözü Porto söyleyecek.

Akşam