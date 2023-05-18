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Spor

Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer önerisi

Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar, gollerine devam ediyor. Yıldız futbolcu öte yandan takımına önerdiği oyuncularla da dikkat çekiyor. Kamerunlu golcünün milli takımdan arkadaşları olan Martin Hongla ve Toko Ekambi'yi siyah-beyazlı ekibe önerdiği iddia edildi.

18 Mayıs 2023 Perşembe 14:17 - Güncelleme:
Aboubakar'dan Beşiktaş'a transfer önerisi
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Beşiktaş'ta sezon sonunda adeta bir yaprak dökümü yaşanacak. Kaleden hücum hattına kadrosundaki birçok isimle yollarını ayıracak olan Beşiktaş, neredeyse her bölgeye transfer yapacak. Bu doğrultuda kollarını şimdiden sıvayıp çalışmalara başlayan yöneticiler, hem listelerindeki isimler üzerinden hem de gelen önerilerden eleme yaparak girişimlerde bulunuyor.

ABOUBAKAR'DAN ÖNERİ GELMİŞTİ

Sezon sonunda yolların ayrılacağı Atiba Hutchinson'un yerini doldurmak için hedefleri arasında birçok futbolcu bulunduran idarecilere, Vincent Aboubakar'dan bir öneri gelmişti.

HONGLA'DAN SONRA BİR ÖNERİ DAHA

Kamerunlu yıldız, İspanya La Liga ekiplerinden Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen milli takımından arkadaşı Martin Hongla'yı teklif etmişti. Bonservisi Serie A ekibi Hellas Verona'da bulunan 25 yaşındaki ön liberoyu değerlendirmeye alan ve Şenol Güneş'in kararını bekleyen Siyah-Beyazlılar'a yıldız golcüden bir isim önerisi daha geldi.

TEKLİFİNİ YİNELEDİ

Sezon sonunda sol kanat hattında Kevin Nkoudou'yla yollarını ayırmaya hazırlanan ve bu bölgeye de takviye yapmak isteyen idarecilere devre arasında Rennes'de oynayan bir diğer milli takımdan arkadaşı Toko Ekambi'yi öneren Aboubakar, bu teklifini yineledi.

RAPOR BEKLENİYOR

Aboubakar'dan gelen 2 öneriyi de değerlendirmeye alan Siyah-Beyazlılar, hem Şenol Güneş hem de oyuncu izleme ve performans ekibinin raporu sonrasında temaslara başlayacak.

GEREKİRSE DEVREYE GİRECEK

Aboubakar'ın, 2 futbolcunun transferi konusunda gerekirse devreye girip oyuncuları ikna edebileceğini de ilettiği belirtildi. Saha içinde attığı gollere ek olarak saha dışında da adeta transferden sorumlu bir yönetici gibi hareket eden Abou, Beşiktaş'a her konuda destek olmaya çalışıyor.

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