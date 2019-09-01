Aboubakar’dan fesih hakkı istendi

Siyah-Beyazlı yönetimin, yapılan görüşmede sol dizinden sık sık sakatlanan Kamerunlu golcüden ilginç bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Sportif direktör Ali Naibi’nin Aboubakar’a, “Seni kiralamakla risk alacağız. Sol dizinden sakatlanır da 4 maçtan fazla forma giyemezsen Beşiktaş tek tara ı fesih hakkına sahip olmalı. Sözleşmene böyle bir madde koyacağız” dediği ve Kamerunlu golcüden cevap beklendiği öğrenildi.