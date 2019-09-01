Aboubakar’dan fesih hakkı istendi
BEŞİKTAŞ, Porto ile 2 yıl daha sözleşmesi olan eski futbolcularından Aboubakar’ı yeniden renklerine bağlamak için harekete geçmişti.
- Star Spor
Siyah-Beyazlı yönetimin, yapılan görüşmede sol dizinden sık sık sakatlanan Kamerunlu golcüden ilginç bir talepte bulunduğu ortaya çıktı. Sportif direktör Ali Naibi’nin Aboubakar’a, “Seni kiralamakla risk alacağız. Sol dizinden sakatlanır da 4 maçtan fazla forma giyemezsen Beşiktaş tek tara ı fesih hakkına sahip olmalı. Sözleşmene böyle bir madde koyacağız” dediği ve Kamerunlu golcüden cevap beklendiği öğrenildi.
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