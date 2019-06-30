26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7935
  • 6,5946
  • 262.514
  • 96.485
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Aboubakar'dan Galatasaray'a kötü haber!

Diagne'yi satıp yerine Vincent Aboubakar’ı transfer etmek isteyen Galatasaray, Porto’nun kapısını iki kez çaldı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk önce oyuncuyu kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’a Portekiz ekibi olumsuz yanıt verdi. Cim Bom bu defa satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sundu, Porto bunu da reddetti. Cim Bom transferde mecburen rotasını değiştirdi.
 
Güneş
 

THY, ´´rüya uçağı´´ Maçka´nın görüntülerini paylaştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Hırsızdan şaşırtan ifade: Tövbe etmiştim ama...

Hırsızdan şaşırtan ifade: Tövbe etmiştim ama...

İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

İstanbul Beykoz’dan seyredilecek

Başkan Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi

Başkan Erdoğan, Altes Prenses Akiko ile bir araya geldi

Muriç’in kader anı bugün

Muriç’in kader anı bugün

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

Belediye Başkanı, mesai sonrası tarlasında çalışıyor

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

İşgalci İsrail polisi Fadi eL-Hedmi'yi gözaltına aldı

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

MSB: Gözlem Noktası bölgesine saldırı düzenlendi

Villada 1 hafta tatil 800 TL’den başlıyor

Villada 1 hafta tatil 800 TL’den başlıyor
 

POPÜLER HABERLER

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Bakan Soylu kirli tezgahlarını ifşa etti

Erken emeklilik için yeni fırsat! Tasarı Meclis’e geliyor

Erken emeklilik için yeni fırsat! Tasarı Meclis’e geliyor

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Gelmiş geçmiş en iyi 100 komedi filmi

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

Çayı söküp yerine 'likapa' dikti, paraya para demiyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA