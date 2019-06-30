Aboubakar'dan Galatasaray'a kötü haber!
Diagne'yi satıp yerine Vincent Aboubakar’ı transfer etmek isteyen Galatasaray, Porto’nun kapısını iki kez çaldı.
İlk önce oyuncuyu kiralamak isteyen Sarı-Kırmızılılar’a Portekiz ekibi olumsuz yanıt verdi. Cim Bom bu defa satın alma opsiyonu ile kiralama teklifi sundu, Porto bunu da reddetti. Cim Bom transferde mecburen rotasını değiştirdi.
Güneş
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