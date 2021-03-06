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Spor

Aboubakar'dan Sergen Yalçın itirafı

Spor Toto Süper Lig'de Gaziantep FK'yı 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta gecenin yıldızı Aboubakar, maç sonunda çarpıcı açıklamalar yaptı.

06 Mart 2021 Cumartesi 22:43 - Güncelleme: 06 Mart 2021 Cumartesi 22:44
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Özür dileyerek sözlerine başlayan Aboubakar, "Geçen hafta oyundan çıkarken yaptığım davranıştan ötürü hocamdan ve arkadaşlarımdan özür dilerim." dedi.

LARIN DE ÇOK GOL ATTI

Aboubakar, "Takım ruhu üzerinden gitmek lazım. Larin de bu sene çok gol attı, benim de gol atmam takım için önemli ama önemli olan takım başarısı.

Takım olarak başarı yakalayabilirsek, şampiyon olabilirsek güzel bir kutlama yapabiliriz." ifadeleriyle sürdürdü.

Kamerunlu yıldız, "Maçın golü hangisiydi" sorusuna ise "En iyi gol, galibiyet." şeklinde yanıt verdi.

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