Aboubakar'ın sakatlığı Porto'da endişe yarattı
Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta Galatasaray ile karşılaşacak olan Porto, Tondela maçını 1-0 kazanırken iki şok birden yaşadı.
Portekiz ekibinin oyuncuları Aboubakar ve Maxi Pereira mücadelede sakatlanarak oyundan çıktı.
Porto menajeri Conceicao maç sonu yaptığı açıklamada Aboubakar'ın durumunun iyi olmadığını ifade etti. Conceicao, "Sağlık ekibinin bana söylediğine göre, Aboubakar'ın durumunun iyi olmadığını zannediyorum." dedi.
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