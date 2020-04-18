İSTANBUL 20°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,9391
  • EURO
    7,5451
  • ALTIN
    375.252
  • BIST100
    98179.8
Spor

Abromovich'ten Sergen Yalçın teklifi

Bir dönem Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte forma giyen Okan Koç, Abramovich'ten gelen teklifi anlattı. Koç ayrıca Ersun Yanal'ın kendisiyle ilgili söylediği sözlere cevap verdi.

18 Nisan 2020 Cumartesi 09:25 - Güncelleme: 18 Nisan 2020 Cumartesi 09:36
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın hakkında Chelsea için transfer itirafı geldi.

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'la birlikte oynayan Okan Koç, Radyospor'a konuştu. Koç, "2003 yılında Chelsea'yı deplasmanda yendiğimiz maç sonrasında dönemin kulüp başkanı Serdar Bilgili anlatmıştı. Chelsea Başkanı Abramovich, Bilgili'ye 'Sergen Yalçın, 2 yaş genç ve biraz daha zayıf olsa istediğin her parayı verirdim.' demiş. Sergen Yalçın, birlikte oynadığım en yetenekli oyuncuydu." dedi.

Koç, Ersun Yanal'ın kendisi hakkında söylediği "Gençlerbirliği'nde çok iyi başlamıştık, çok iyi götürüyorduk. Altay deplasmanında bitti işimiz.. Beşiktaş'ın 100. yılıydı. Ahmed Hassan ve Okan, maçlar devam ederken Beşiktaş'la anlaştılar. Ve biz o Beşiktaş'la liderlik yarışındaydık." sözler üzerine ise, "Beni o sene en son isteyen takım Beşiktaş'tı. Birçok takımın transfer gündemindeydim. Ersun Hoca beni başka oyuncularla karıştırmış olabilir." diye konuştu.

Bıçaklı kavgaya karışan baba ve oğlu tutuklandı

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.