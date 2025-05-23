İSTANBUL 30°C / 17°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2025 Cuma / 26 Zilkade 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,0289
  • EURO
    44,2002
  • ALTIN
    4166.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Abu Dhabi'de tarih yazma zamanı: Fenerbahçe final peşinde
Spor

Abu Dhabi'de tarih yazma zamanı: Fenerbahçe final peşinde

EuroLeague Final-Four'da bu akşam saat 18.00'de Panathinaikos ile karşılaşacak olan Fenerbahçe Beko, Avrupa'nın en büyük kupasında finale çıkmak için parkeye çıkıyor.

Akşam23 Mayıs 2025 Cuma 08:00 - Güncelleme:
Abu Dhabi'de tarih yazma zamanı: Fenerbahçe final peşinde
ABONE OL

Sarı-Lacivertliler bu akşam 18.00'de THY EuroLeague Final-Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile final için kozlarını paylaşacak. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahibini bulacak.

EuroLeague'de ilk kez Final-Four Avrupa dışında düzenlenecek ve yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR, Olympiakos-Monaco maçları oynanacak. EuroLeague'de FinalFour'da günün ikinci maçında Olympiakos ile Monaco final için karşılaşacak. Bu mücadelede ise takımlar TSİ 21.00'de parkeye çıkacak. Tarihinde 7 kez Final-Four başarısı gösteren F.Bahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha almaya çalışacak ancak önce son şampiyonu mağlup etmesi gerekiyor. Pazar günü ise F.Bahçe-Panathinaikos, Olympiakos-Monaco eşleşmelerinden galip çıkan takımlar kupa için kozlarını paylaşacak.

ÖNERİLEN VİDEO

Metrobüs şoförü yolcuların hayatını hiçe saydı: Cep telefonuyla oynadı, yolcularla sohbet etti! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.