Sarı-Lacivertliler bu akşam 18.00'de THY EuroLeague Final-Four'da Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekibi Panathinaikos ile final için kozlarını paylaşacak. Basketbolda Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük kupası, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'de sahibini bulacak.

EuroLeague'de ilk kez Final-Four Avrupa dışında düzenlenecek ve yarı final mücadelesinde Fenerbahçe Beko-Panathinaikos AKTOR, Olympiakos-Monaco maçları oynanacak. EuroLeague'de FinalFour'da günün ikinci maçında Olympiakos ile Monaco final için karşılaşacak. Bu mücadelede ise takımlar TSİ 21.00'de parkeye çıkacak. Tarihinde 7 kez Final-Four başarısı gösteren F.Bahçe, 2017'den sonra kupayı bir kez daha almaya çalışacak ancak önce son şampiyonu mağlup etmesi gerekiyor. Pazar günü ise F.Bahçe-Panathinaikos, Olympiakos-Monaco eşleşmelerinden galip çıkan takımlar kupa için kozlarını paylaşacak.