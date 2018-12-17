Abdurrahim Albayrak'ın yerine Mahmut Recevik basının karşısına geçecek

Galatasaray'da 2. Başkan ve Basın Sözcüsü Abdurrahim Albayrak'ın son dönemde kırdığı potlar, sarı-kırmızılı yöneticiyi susturacak.

Porto yenilgisinin ardından, "Mağlup olduk ama inanılmaz bir soyunma odası vardı. Hocam ve ben bütün futbolcuları teker teker tebrik ettik. Alkış, kıyamet koptu soyunma odasında" diyen Albayrak, Başakşehir karşılaşması sonrasında da buna benzer bir pot kırdı. Sarı-kırmızılı yönetici, aradaki 8 puanlık farka rağmen, "Berabere kaldık ve puan farkını koruduk" demesi Galatasaray camiasından büyük tepki topladı.

Başkan Mustafa Cengiz, Porto ve Başakşehir maçlarından sonra yaptığı açıklamalarla kendilerini zor duruma düşüren Albayrak'ı geri plana çekmeyi düşünüyor. Cengiz ve bazı idarecilerin, basın sözcülüğü için Mahmut Recevik ismi üzerinde uzlaştıkları belirtildi. Ancak Albayrak'ın ikinci başkanlık ile beraber basın sözcülüğü görevini sürdürmek istediği bildirildi.

Bu hafta yapılacak yönetim kurulunda konunun masaya geleceği bildirildi.

SANSÜR ELEŞTİRİSİ

Diğer taraftan Galatasaray Divan kurulu toplantısında Ayhah Özmızrak'ın Abdurrahim Albayrak'a sorduğu soruları içeren videonun, Galatasaray Yönetimi'nin başvurusu üzerine twitter ve kulübe ait youtube adresinden silinmesi sansür eleştirilerine neden oldu. Özmızrak, Porto yenilgisinden sonra soyunma odasında sevinç çığlıkları attıklarını söyleyen Albayrak'a, "Yanlış soyunma odasına mı gittiniz? Maçın sonucu mu bilmiyorsunuz? Galatasaray kaybedilen maçtan sonra sevinmez bunu mu bilmiyorsunuz? Bizimle dalga mı geçiyorsunuz?" demişti.

(Milliyet)