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Spor

Achraf Hakimi kararsız! Real Madrid ile masaya oturacak!

Borussia Dortmund'un parlayan yıldızı Achraf Hakimi, geleceği ile ilgili açıklamalarda bulundu.

13 Nisan 2020 Pazartesi 22:17 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 22:17
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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da kiralık olarak forma giyen Achraf Hakimi, kulübü Real Madrid ile görüştükten sonra geleceği hakkında karar vereceğini söyledi.

Hakimi, İspanyol radyosu Cadena Ser'e yaptığı açıklamada, Avrupalı kulüplerin kendisiyle ilgilenmesinden memnuniyet duyduğunu belirtti.

KARİYERİM İÇİN ÖNEMLİ BİR ADIM OLACAK

Borussia Dortmund'la olan sözleşmesinin haziran ayında biteceğini hatırlatan 21 yaşındaki Faslı oyuncu, "Teorik olarak Real Madrid'e dönmek zorundayım. Haziranda bir karar vermem gerekiyor ve bu benim kariyerim için çok büyük bir adım olacak." ifadelerini kullandı.

İspanyol ekibiyle henüz iletişime geçmediğini kaydeden Hakimi, "Yakın zamanda bazı görüşmeler yapacağız ve benim için en iyisinin ne olduğuna karar vereceğiz." yorumunu yaptı.

Real Madrid'in 2018 yılında Borussia Dortmund'a kiraladığı Hakimi ile 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

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