Spor

Acı haber duyuruldu: Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kocaelispor, Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Kocaelispor, mücadelede tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

HABER MERKEZİ5 Şubat 2026 Perşembe 22:15 - Güncelleme:
Acı haber duyuruldu: Tribünden düşen taraftar hayatını kaybetti
Kocaelispor, mücadelede tribünden düşerek yaralanan ve hastaneye kaldırılan Harda Kaçmaz'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Maalesef Harda'yı kaybettik...

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden taraftarımız Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet; ailesine, sevenlerine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Seni asla unutmayacağız Harda...

BEŞİKTAŞ'TAN BAŞSAĞLIĞI

Beşiktaş da sosyal medya üzerinden başsağlığı diledi.

"Kocaelispor maçı sırasında tribünden düşerek ağır yaralanan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiğini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz.

Harda Kaçmaz'a Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına, tüm Kocaelispor ve spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Fenerbahçe Kulübü de başsağlığı paylaşımı yaptı.

"Yaşadığı talihsiz kaza sonucu yaralanarak hastaneye kaldırılan Kocaelispor taraftarı Harda Kaçmaz'ın vefat ettiği haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet; yakınlarına, sevenlerine ve Kocaelispor camiasına başsağlığı dileriz."

