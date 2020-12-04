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  • Acı haberi Fenerbahçe duyurdu! Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Güngörenler vefat etti
Spor

Acı haberi Fenerbahçe duyurdu! Fenerbahçe tribünlerinin simge ismi İhsan Güngörenler vefat etti

Fenerbahçe tribünlerinin simge isimlerinden olan İhsan Güngörenler hayatını kaybetti.

04 Aralık 2020 Cuma 18:13 - Güncelleme: 04 Aralık 2020 Cuma 18:13
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Fenerbahçe'den yapılan açıklama şu şekilde:

Tribünlerimizin simge ismi, değerli büyüğümüz İhsan Teyzemizin, bugün aramızdan ayrıldığını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Yağmur çamur, yaz kış demeden Sarı Lacivertimizin yanında olan, Fenerbahçemizi asla yalnız bırakmayan, Fenerbahçe aidiyetinin timsali olan İhsan Güngörenler’e Allah’tan rahmet; kızı Selmin Özadam’a, ailesine, sevenlerine ve tüm camiamıza başsağlığı diliyoruz.

Fenerbahçe ailesi, Fenerbahçe sevgisini kalbinde taşıyan iki güzel insanı, İhsan Teyzemizi ve merhum eşi Mümtaz Amcayı asla unutmayacak. 

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