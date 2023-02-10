İSTANBUL 6°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2023 Cuma / 20 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8378
  • EURO
    20,2286
  • ALTIN
    1127.17
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Acı haberi TFF duyurdu! Verda Demetgül depremde hayatını kaybetti
Spor

Acı haberi TFF duyurdu! Verda Demetgül depremde hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül'ün depremde hayatını kaybettiğini açıkladı.

AA10 Şubat 2023 Cuma 00:06 - Güncelleme:
Acı haberi TFF duyurdu! Verda Demetgül depremde hayatını kaybetti
ABONE OL

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi kulüplerinden Onvo Hatayspor futbolcusu Verda Demetgül, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, genç futbolcunun vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, "Onvo Hatayspor'un 2008 doğumlu futbolcusu Verda Demetgül'ün ülkemizi yasa boğan deprem felaketinde hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Verda Demetgül'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve Onvo Hatayspor camiasına başsağlığı dileriz. Bu vesileyle bir kez daha depremde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Aziz milletimizin başı sağ olsun, bu acılar bir daha yaşanmamak üzere son bulsun." denildi.

  • Onvo Hatayspor
  • verda demetgül
  • deprem

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.