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Spor

Açıklama geldi! Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de

Fenerbahçe uzun süredir kadrosuna katmak için mesai harcadığı Livakovic transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı lacivertli ekip yaptığı açıklama ile anlaşmaya vardığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic'in bugün İstanbul'a geleceğini duyurdu. İşte detaylar...

24 Ağustos 2023 Perşembe 09:29 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Dominik Livakovic resmen Fenerbahçe'de
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Fenerbahçe Dinamo Zagreb forması giyen Dominik Livakovic'i açıkladı.

Fenerbahçe'nin yaptığı açıklama şu şekilde:

"Kulübümüz, profesyonel futbolcu Dominik Livakovic'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü Dinamo Zagreb ile prensip anlaşmasına varmıştır. Futbolcu sağlık kontrollerinden geçmek ve ileri transfer görüşmeleri için bugün İstanbul'a gelecektir. Kamuoyunun bilgisine sunarız."

13.30'DA İSTANBUL'DA OLACAK

Perşembe günü saat 11.30'da Zagreb'ten özel bir jet kalkacak ve 13.30'da İstanbul'da olacak. Fenerbahçe bu uçakla Dominik Livakovic'i İstanbul'a getirmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE'NİN ÖDEYECEĞİ RAKAM

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 9+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

Sarı-lacivertliler, Hırvat kaleciyle 4+1 yıllık sözleşme imzalayacak. Livakovic, yıllık 2 milyon euro kazanacak.

BU SEZON 12. TRANSFER OLACAK

Fenerbahçe, daha önce; Ryan Kent, Edin Dzeko, Sebastian Szymanski, Dusan Tadic, Bertuğ Elmaz, Rodrigo Becao, Mert Müldür, Djiku, Umut Nayir, Fred ve Cengiz Ünder'i renklerine bağlamıştı.

Livakovic'in kadroya katılmasıyla birlikte sarı-lacivertliler, bu sezonki 12. transferini gerçekleştirmiş olacak.

DOMINIK LIVAKOVIC KİMDİR?

Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Dominik Livakovic kimdir? Livakovic, 9 Ocak 1995 yılında Hırvatistan'da dünyaya geldi. Kaleci pozisyonunda görev yapan Hırvat milli futbolcu futbola NK Zadar takımının altyapısında başladı. 2007-2012 yılları arasında NK Zadar forması giyen Livakovic 2012 yılında NK Zagreb altyapısına transfer oldu. Dominik Livakovic, kulüp kariyerinde çıktığı 392 resmi maçta 390 gol yerken, bu maçlarda 159'unda kalesini gole kapattı.

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