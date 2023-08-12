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Spor

Açıklama geldi! İlhami Siraçhan Nas resmen Galatasaray'da

Galatasaray, Osmanlıspor'dan 21 yaşındaki genç orta saha oyuncusu İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla duyurdu.

12 Ağustos 2023 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Açıklama geldi! İlhami Siraçhan Nas resmen Galatasaray'da
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Galatasaray, Osmanlıspor'dan İlhami Siraçhan Nas'ı kadrosuna kattığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu İlhami Siraçhan Nas ve kulübü 1299 Osmanlıspor A.Ş. ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, Futbolcunun eski kulübüne, 10.000.000 TL tutarında transfer bedeli ödenecektir.

Futbolcu ile 2023-2024 sezonundan başlayarak 5 sezon için anlaşmaya varılmış olup, 2023-2024 sezonu için net 1.350.000 TL, 2024-2025 sezonu için net 2.000.000 TL, 2025-2026 sezonu için net 2.500.000 TL, 2026-2027 sezonu için net 3.000.000 TL ve 2027-2028 sezonu için net 3.500.000 TL sezonluk ücret ödenecektir." denildi.

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