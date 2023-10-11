Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor 3 aylık bilançolarını açıkladı. Fenerbahçe ve Galatasaray kâr açıklarken Beşiktaş ve Trabzonspor zarar etti.

FENERBAHÇE, YÜZDE 150 KAR ETTİ

Fenerbahçe 1 Haziran 2023 - 31 Ağustos 2023 döneminde konsolide bazda net dönem karı olarak 908 milyon 339 bin 925 lira kar etti. Bir önceki açıkladığı kar ise 362 milyon lira seviyesindeydi. Böylece Fenerbahçe karını yüzde 150 artırmış oldu.

BEŞİKTAŞ ZARAR AÇIKLADI

Beşiktaş ise aynı dönemde 183 milyon 273 bin 639 lira zarar açıkladı.

TRABZONSPOR'DAN 449 MİLYON ZARAR

Trabzonspor 449 milyon 272 bin 224 lira zarar etti.

GALATASARAY, YÜZDE 471 ARTTIRDI

Galatasaray ise aynı dönemde 98 milyon 899 bin 161 lira kar elde etti. Galatasaray bir önceki döneme göre karını yüzde 741 artırmış oldu.