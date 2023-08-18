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Spor

Açıklama geldi! Samsunspor-Fenerbahçe maçında tüm kapılar açılacak

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Fenerbahçe maçında yoğunluk yaşanmaması için tüm kapı ve turnikelerin açık olacağını duyurdu.

IHA18 Ağustos 2023 Cuma 18:19 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Samsunspor-Fenerbahçe maçında tüm kapılar açılacak
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Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü, Fenerbahçe maçında yoğunluk yaşanmaması için tüm kapı ve turnikelerin açık olacağını açıkladı.

Samsunspor ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 2. hafta mücadelesinde 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.00'de 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Kapalı gişe oynanacak maç öncesi alınan tedbir ve önlemler kapsamında Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden yazılı bir açıklama yayınlandı.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Sporseverlerin dikkatine; 21 Ağustos Pazartesi günü oynanacak Fenerbahçe müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir" ifadeleri kullanıldı. Açıklamada ayrıca şu ifadelere de yer verildi:

"19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak Samsunspor-Fenerbahçe futbol müsabakası ile ilgili olarak; seyirciler müsabaka başlangıç saatinden en az 2 saat önce tribünlere alınmaya başlanacaktır. Araç alımları müsabaka başlangıç saatinden 2 saat önce yapılacaktır. Girişlerde sıkıntı yaşanmaması için passolig kartı eski olan taraftarların passolig kartlarını yenilemeleri ve cep telefonlarına passolig uygulamasını yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir."

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