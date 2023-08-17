İSTANBUL 32°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ağustos 2023 Perşembe / 1 Safer 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1014
  • EURO
    29,5273
  • ALTIN
    1652.53
  • BIST100
    7783
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Açıklama geldi! Taxiarchis Fountas resmen Trabzonspor'da
Spor

Açıklama geldi! Taxiarchis Fountas resmen Trabzonspor'da

Transfer çalışmalarını teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde sürdüren Trabzonspor, 27 yaşındaki Yunan forvet oyuncusu Taxiarchis Fountas'ı kadrosuna kattığını duyurdu. İşte detaylar...

AA17 Ağustos 2023 Perşembe 12:33 - Güncelleme:
Açıklama geldi! Taxiarchis Fountas resmen Trabzonspor'da
ABONE OL

Trabzonspor Kulübü, Yunan hücum oyuncusu Taxiarchis Fountas ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, opsiyon hakkı kulüpte olacak şekilde futbolcu Taxiarchis Fountas'ın bordo-mavili kulübe transferi konusunda anlaşma sağlandığını belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya herhangi bir imza ücreti ödenmeyecek olup 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 183 bin 770 avro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 37 bin 500 avro garanti ücret ödenecektir. Opsiyon hakkının kulübümüz tarafından kullanılması halinde futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 141 bin 250 avro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4'ü oranında ödeme yapılacaktır."

Geçen sezon ABD Futbol Ligi (MLS) takımlarından DC United'ta forma giyen Fountas, 17 maçta 6 gol atmıştı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.