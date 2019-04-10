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'Acil 105 milyona ihtiyacımız var'

Galatasaray'da divan kurulunda konuşan başkan yardımcısı Kaan Kançal, mali durumla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray'da başkan yardımcısı Kaan Kançal da mali durumla ilgili eleştirilere cevap verdi.

Detaylı bir sunum yapan Kançal, Galatasaray Sportif AŞ'nin 9 ayda (1 Haziran 2018-28 Şubat 2019) 81 milyon lira kar açıkladığını anlatarak, "Gelir açıklamada son 10 yılın rekorunu kırdık. Bu sevinci birlikte yaşayalım. 10 yıl önce 100 milyon zarardan 80 milyon kara geçmişiz. Bu tabloda bir şeye daha seviniyorum. Son 10 yılda faaliyet karı yaptık. Bu tablo bizim açımızdan çok kıymetli." ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak genel kurulda ibra edilmemeyi asla beklemediklerinin altını çizen Kançal, "İbrasızlık asla gündemimizde yoktu. O dönemde yönetimimiz ihtiyaç duyulan 75 milyon liralık parayı bulmak için çabaladı. Ben, başkanımız ve yönetim kurulumuz, Galatasaray'ın yüce menfaati ne gerektiriyorsa onu yapacağız." diye konuştu.

Kaan Kançal, kulübün önemli sorunlarını çözmek için çalıştıklarını anlatarak, "Acil 105 milyon liraya ihtiyacımız var, kasamızda ise 5 milyon liramız bulunuyor. Mutfağımızdaki yangınla uğraşıyoruz, onu söndürmeye çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

(AA)

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