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Acil çağrı: 3 oyuncu şart

Fener’in hocası, “Kadromuzda önemli eksikler var. Bir an önce sol bek, stoper ve 6 numaraya, hatta forvete bir takviye daha yapmalıyız” dedi. Yönetim ise, Kjaer, Durmisi, Kolarov ve Gustavo transferlerini bitirmek için çaba harcıyor.

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YENİ sezonda şampiyonluğu hedefleyen Fenerbahçe’nin henüz hazır olmaması taraftarlar gibi, Ersun Yanal’ı da düşündürüyor. Önceki akşam Cumhuriyet Kupası’nda Sivasspor karşısında alınan 2-1 mağlubiyet sonrası takımdaki eksikler bir kez daha gün yüzüne çıkarken, Yanal da yönetime seslenerek transfer çağrısında bulundu. 57 yaşındaki teknik adam, acil olarak 3 mevkiye takviye yapılmasını istiyor.

BAŞKAN KOÇ VE ÖZSOY’LA GÖRÜŞTÜ

Başkan Ali Koç ve İkinci Başkanı Semih Özsoy ile bir görüşme yapan Kanarya’nın hocasının, “Geçen sezona göre takımdan giden çok oyuncu oldu. Şu ana kadar önemli takviyeler yaptık ama hala eksiklerimiz var. Hasan Ali’nin sakatlığı yüzünden sol beke ihtiyaç var. Bunun yanı sıra bir stoper, bir 6 numara ve hatta bir forvet daha almamız şart. Şampiyonluk için bu transferler hemen yapılmalı” dedi.

GAZİŞEHİR KADROSU ŞEKİLLENİYOR!

Ersun Yanal’ın bu çağrısı sonrası yönetimin de Kjaer, Kolarov, Durmisi, Gustavo için yürüttüğü görüşmelere hız vereceği bildirildi. Teknik Direktör Yanal’ın Süper Lig’in ilk haftasında 19 Ağustos Pazartesi günü Kadıköy’de Gazişehir ile oynanacak karşılaşmaya Altay, Isla, Jailson (Zanka), Sadık, Dirar, Ozan Tufan, Emre Belözoğlu (Mehmet Ekici, Deniz Türüç, Kruse, Rodrigues (Moses), Muriç 11’iyle çıkması bekleniyor.

Polisten kaçarken Taksim´deki Cumhuriyet Anıtı´na çarpıyordu!

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