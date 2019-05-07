19°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0822
  • 6,8163
  • 250.349
  • 92.982
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Acil durum raporu

Ersun Yanal’ın Comolli ile yaptığı görüşmenin sır perdesi aralandı. Fener’in hocasının, Fransız sportif direktörden, “Yeni sezon için birer sağ ve sol bek, 2 stoper, 1 veya iki kanat oyuncusu, en az bir tane de forvete ihtiyacımız var” diyerek transfer için acele edilmesini istediği öğrenildi.

  • Star Spor
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SÜPER Lig’de Kasımpaşa’yı deplasmanda yenerek kümede kalmayı büyük oranda garantileyen Fenerbahçe’de gündem transfer. Teknik Direktör Ersun Yanal’ın Sportif Direktör Damien Comolli ile yaptığı görüşmede “Acil durum raporu” sunarak çeşitli taleplerde bulunduğu ortaya çıktı.

STOPERLER GİDECEKLERE BAĞLI

Yanal’ın raporunda “Yeni sezon için hem sağ hem de sol bek lazım. Roman Neustadter ve Martin Skrtel’in sözleşmeleri bitiyor. Bu iki futbolcunun ayrılması durumunda iki tane stoper almamız gerek. Sağ kanatta Moses ve Dirar var, sola da Valbuena’nın durumuna göre 1 veya 2 oyuncu almalıyız” dediği öğrenildi.

FORVET HATTINDA SIKINTI VAR

Sarı-Lacivertliler’in teknik patronunun, “Forvet hattında da Soldado’nun gidip gitmemesine bağlı olarak en az 1 tane çok kaliteli isme ihtiyaç var. Transfer geciktikçe adaptasyon da daha geç oluyor. Zaman kaybetmeyelim. Transferler kampa yetişmeli” ifadelerini kullandığı kaydedildi.

Bakırköy´de otomobilin kafe bahçesine girmesi kamerada

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

'Yargı süreci sona erdi'

'Yargı süreci sona erdi'

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

Binali Yıldırım'dan ilk açıklama

İlber Ortaylı'nın "Görmeden ölmeyin!" dediği 5 şehir

İlber Ortaylı'nın 'Görmeden ölmeyin!' dediği 5 şehir

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

PKK'lı ve FETÖ'cü teröristler Yunanistan'a kaçarken yakalandı

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

'Milletin iradesine başvurmak yegane pusulamızdır'

YSK'dan suç duyurusu

YSK'dan suç duyurusu

İşte YSK kararını gerekçesi

İşte YSK kararını gerekçesi

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı

Kadır Mısıroğlu, son yolculuğuna uğurlandı
 

POPÜLER HABERLER

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Bahçeli´den eski model otomobille Ankara turu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Gizli güzellik... Uzun yıllar kimse göremiyordu

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Sekiz asırlık çivisiz camide mukabele geleneği

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

Otoparklarda ofis akımı: #WePark

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA