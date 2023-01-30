Açtı ağzını yumdu gözünü! Fenerbahçe efsanesi İrfan Can Kahveci'yi yerden yere vurdu

Fenerbahçe, ligde zirve yarışını sürdürüyor. Galatasaray'ın 4 puan gerisinde yer alan sarı lacivertliler 20'inci haftada evinde Kasımpaşa'yı ağırladı. 5-1 sahadan galip ayrılan Fenerbahçe'de tek eleştiriyi İrfan Can Kahveci aldı. Sarı lacivertlilere transfer olduğu günden bu yana eleştiri oklarının hedefi olan milli futbolcu bir türlü istenilen seviyeye ulaşamadı.

İRFAN CAN KAHVECİ'YE SERT SÖZLER

Eski milli futbolcu ve Fenerbahçe'nin eski efsane futbolcularından Serhat Akın, Kasımpaşa ile oynanan maç sonrasında İrfan Can Kahveci'yi eleştirdi. Yorumculuk yapan Akın, sosyal medya hesabından İrfan Can Kahveci'ye sert sözler söyledi. İşte o paylaşımlar:

GALATASARAY DERBİSİNDE KIRMIZI KART GÖRMÜŞTÜ

Milli futbolcu İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin evinde Galatasaray'a 3-0 mağlup olduğu maçta da kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bırakmıştı. Derbide 69'uncu dakikada oyuna giren İrfan Can Kahveci 86'ıncı dakikada kırmızı kart görerek oyun dışı kalmıştı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 26 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 18 kez ilk 11'de sahaya çıktı. 6 kez ağları sarsan futbolcu 3 de asist yaptı.

Star Gazetesi