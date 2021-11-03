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Spor

Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze atağı! Sürpriz imza...

Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor.

Fanatik3 Kasım 2021 Çarşamba 15:36 - Güncelleme: 3 Kasım 2021 Çarşamba 15:37
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Acun Ilıcalı'dan Şota Arveladze bombası... Championship ekibi Hull City'yi satın almaya hazırlanan Acun Ilıcalı, teknik direktörlüğe Şota Arveladze'yi getirmeyi planlıyor.

Hull City kulübü kısa süre önce kulübün satışı konusunda görüşmelerin devam ettiğine dair resmi olarak açıklamıştı. Acun Ilıcalı'nın kulübü devralmasının ardından Gürcü çalıştırıcıyı takımın başına getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şota son olarak Özbekistan ekiplerinden Pakhtakor Tashkent'te 3 sezon boyunca görev almış ve bir çok başarıya imza atmıştı.

48 yaşındaki teknik adam ülkemizde daha önce Kasımpaşa, Kayserispor ve Trabzonspor 'da görev yapmıştı.

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